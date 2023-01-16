تثقيف منسوبي المساجد بأحكام الأذان والإقامة

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وشملت الدورة بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية وأحكامها، والتطبيق العملي على أدائها بالطريقة الصحيحة، وتحسين الصوت بها، والحكمة منها وبيان مشروعيتها، وفضلها، وبيان معاني الجمل فيها، وألفاظها، وصفتها وعدد جملها، وكيفية أدائها، وشروط صحتها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختم معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، أمس، الدورة العلمية التثقيفية في (أحكام الأذان والإقامة)، والتي استهدفت منسوبي المساجد من المؤذنين في محافظات منطقة مكة.وشملت الدورة بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية وأحكامها، والتطبيق العملي على أدائها بالطريقة الصحيحة، وتحسين الصوت بها، والحكمة منها وبيان مشروعيتها، وفضلها، وبيان معاني الجمل فيها، وألفاظها، وصفتها وعدد جملها، وكيفية أدائها، وشروط صحتها.

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