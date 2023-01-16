برنامج لتنمية مهارات المدربين بتعليم نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث (بنات) أمس، برنامج تدريب المدربين «TOT»، مستهدفا 35 متدربة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر الإدارة. ويهدف البرنامج الذي تقدمه المدربة فاطمة عجيم، ويستمر 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، إلى تطوير قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في معرفة الطرق المؤثرة في إلقاء المحاضرات والخطب والورش وأوراق العمل باستخدام أهم الطرق والأساليب التدريبية الفعّالة، وتدريبهم كذلك على منظومة التدريب المتكاملة. كما يتناول محاور مهارات العرض والإلقاء ولغة الجسد وتخطيط التدريب وصناعة المدرب. كما يتناول محاور مهارات العرض والإلقاء ولغة الجسد وتخطيط التدريب وصناعة المدرب.

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