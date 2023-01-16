شكرا لقرائتكم خبر قراءة 422 ألف صفحة في ماراثون «إثراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أمس الأول فعاليات «ماراثون اقرأ» في نسخته الثانية، التي استمرت لمدة 3 أيام، وأقيمت في الرياض والظهران وتبوك، ضمن برنامج إثراء القراءة «اقرأ».

وتمكن المتسابقون في كل المدن بجميع فئاتهم العمرية، من قراءة نحو 422 ألف صفحة متجاوزا المستهدف بقراءة 200 ألف صفحة، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 4223 شجرة، تحقيقا لهدف الماراثون في تحفيز المجتمع على القراءة، وإثرائه ودعما لمبادرة «السعودية الخضراء».

وتنوعت قراءة المشاركين بين حقول معرفية مختلفة وبين القصص والروايات العربية والإنجليزية، وقد حصل كل قارئ على ميدالية تذكارية. يذكر أن في «ماراثون اقرأ» في نسخته الأولى، شهد قراءة 162 ألف صفحة من كتب متنوّعة وتكفل مركز «إثراء» بغرس 1622 شجرة.