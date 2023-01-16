اسم وجنس المولود في صدارة خلافات تربية الأبناء

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وعن مسؤولية تربية الأبناء، أظهر استطلاع رأي أجراه المجلس على موقعه الرسمي في «تويتر» أن 96 % من الذين جرى استطلاع آرائهم أكدوا أن مسؤولية تربية الأبناء مشتركة بين الأم والأب، فيما رأى 3 % أن الأم هي المسؤولة عن تربية الأبناء بينما يرى 2 % أن الأب هو المسؤول وليس الأم.ولتكوين أسرة حيوية يجب التنازل وتقبل جوهر الشخصية المغايرة، وكذلك الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح، بالإضافة إلى الإيمان بأن التنوع أمر حيوي ويقوي العلاقة بين الزوجين وبينهما وبين الأبناء.
مجالات الاختلاف:
تفضيل جنس مولود معي
الاختلاف على اسم المولود
الاختلاف في طريقة التربية والعقاب
التحكم في هوايات وتخصصات الأبناء
طرق حل الخلافات:
تحديد مبادئ واضحة لتربية الأبناء.
الاحترام المتبادل بين الزوجين.
عدم التمسك بالرأي والمكابرة حال الخطأ.
عدم إدخال الأهل في المشاكل الأسرية.
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