120 مليون وجبة لحج هذا العام - #عاجل

أكد رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أحمد بن رابح الشريف، أن الطائفة تعد المظلة الرسمية لشركات الإعاشة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

خدمات الحجاج

وأوضح الشريف أن الطاقة التشغيلية بلغت ما يربو عن 6 ملايين وجبة يوميًا، مشيرًا الى أن هذا العام سوف تزيد مبادرات الإعاشة للمشاعر المقدسة إلى 30 مليون وجبة، أما في مكة المكرمة فستصل إلى 90 مليون وجبة، فيما تبلغ شركات الإعاشة تقريبًا 300 شركة بمساحة إجمالية 2.400.000 متر مربع، موزعة في مناطق مكة حول المنطقة المركزية لتقديم خدمات الحجاج أثناء رحلة الحج والدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة.

معرض الحج

وأضاف الشريف أن الطائفة تعتبر حلقة الربط بين شركات الإعاشة والجهات الحكومية ورفع احتياجات القطاع للجهات ذات الاختصاص وإيجاد احتياجاتهم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتطرق الشريف خلال لقائه بمدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي وعدد من الأعضاء، إلى أن الطائفة ومنذ إنشائها حققت أرقامًا جيدة والمستقبل أمامها، وخلال معرض الحج والعمرة اكسبو الحج، تم إقامة ورش عمل و 350 لقاء تعارف وتعاون مع شركات الإعاشة، مضيفًا أنه قد تم خلال حج العام الماضي توزيع ما يزيد عن 15 مليون وجبة في المشاعر المقدسة من خلال شركات الإعاشة و 20 مليون وجبة بمكة المكرمة، فيما بلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة 15 ألف كادر بشري أثناء رحلة إحياء المشاعر المقدسة.

وتوقّع الشريف ارتفاع الأرقام خلال موسم الحج المقبل مقارنة بالماضي بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أقرتها القيادة لسلامة الحجاج.

أيد عاملة

ولفت الشريف إلى أن معايير اعتماد متعهدي الإعاشة وضوابطها تنحصر بين تقييم المنشآت وتقييم الأيدي العاملة وتقييم وسائل النقل لديهم ومن ثم تأهيل المتعهدين، مشيرًا إلى أن المعايير العالمية في سلامة الأغذية هما معياران: الأول نظام إدارة سلامة الغذاء ايزو 22000 من خلال التصنيف النجمي؛ حيث تصنّف أي منشأة 4 نجوم أو أعلى 5 نجوم بشرط أن يتوافر لديها نظام إدارة سلامة الغذاء ايزو 22000، والمعيار الثاني هو معيار FSSC وهو يعتبر أقل من الأيزو 22000 في سلامة الأغذية، علما بأن جميع المعايير تحقق سلامة ومأمونية الوجبات المقدمة للحجاج.

الى ذلك اطلع مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي والأعضاء عبدالله الزهراني وحاتم العميري وعبدالله الذويبي ومحمد الإحيوي وخالد الزهراني خلال الزيارة على الجهود والأعمال التي تقوم بها الطائفة والآلية والترتيبات المتعلقة بطائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والنجاحات والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.