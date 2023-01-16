53.8% نمو الاعتماد والمختبرات تتصدر

ارتفع نمو الجهات المعتمدة في 2022 إلى 60.9%، إذ بلغ عدد الجهات المعتمدة 284 جهة مقابل 173 جهة في عام 2021، وارتفع نمو مجالات الاعتماد إلى 13 مجالا مقابل 7 مجالات في 2021 بنسبة نمو بلغت 53.8%، في وقت ارتفع معدل نمو المقيمين والخبراء السعوديين المؤهلين إلى 145 خبيرا بنسبة 88.6%، وارتفعت تغطية خدمات الاعتماد في المناطق إلى 13 منطقة.

منح الشهادات

كشف تقرير الاعتماد السعودي لعام 2022، استحواذ جهات المختبرات على الجهات المعتمدة بـ239 مختبرا، وحلت جهات التفتيش ثانيا بـ41 جهة، وجهات منح الشهادات ثالثا بـ4 منح شهادات، وتصدرت منح الشهادات نمو مجالات الاعتماد بـ8 منح، وحلت المختبرات ثانيا بـ3 مختبرات، والتفتيش ثالثا بمجالين تفتيشيين، وجاءت المختبرات أولا في عدد المقيمين والخبراء المؤهلين بـ59 مختبرا، والتفتيش ثانيا بـ58، ومنح الشهادات ثالثا بـ28.

وثائق مراجعة

بلغ إجمالي الوثائق المراجعة 89.187 وثيقة، وبلغ عدد المقيمين والخبراء 228 مقيما وخبيرا، واستفاد 531 من الدورات التدريبية المنفذة، وبلغ إجمالي جهات تقويم المطابقة المعتمدة 262 جهة مطابقة، وتنفيذ 421 زيارة لجهات تقويم المطابقة، وبلغ إجمالي أيام الزيارات لجهات التقويم 527 يوما، وبلغ عدد الفحوصات والاختبارات المنفذة 8803 اختبارات وفحوصات.

اختبار المنتجات

تتمثل خدمة تحقق الاعتماد السعودي لكفاءة مختبرات المواد العامة من خلال أداء الاختبارات الخاصة بسلامة المنتجات التي تتمثل في: ألعاب الأطفال، والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات الورقية، والمنتجات المطاطية، ومنتجات الأحذية والجلود، ومنتجات الميلامين.

جهات الاعتماد

%60.9 نمو الجهات المعتمدة

284 جهة معتمدة في 2022

%53.8 نمو مجالات الاعتماد

%88.6 نمو الخبراء والمقيمين المؤهلين

13 مجال اعتماد

13 منطقة تغطي خدمات الاعتماد

المختبرات تتصدر الجهات المعتمدة

منح الشهادات الأعلى نموا في مجال الاعتماد

89.187 وثيقة مراجعة

8803 اختبارات وفحص منفذ

262 جهة تقويم مطابقة

6 تحققات لكفاءة المختبرات