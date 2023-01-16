فحص 100 ألف نخلة في تبوك

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن الهدف من الجولات التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.
وذكر أن إدارة الأسواق والمسالخ نفذت 182 جولة رقابية لأسواق الخضار و 134 جولة للمسالخ و130 جولة لأسواق الأسماك واللحوم، تم خلالها إصدار المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بالأنظمة واللوائح.
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