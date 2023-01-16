فحص 100 ألف نخلة في تبوك

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 446 جولة رقابية وتفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي لأسواق النفع العام والمسالخ، بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وتم فحص 103747 نخلة، وقدم 314145 لقاحًا، وأصدر 15 سجلًا زراعيًا، وجرى تجديد 16 ترخيص قوارب صيد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن الهدف من الجولات التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

وذكر أن إدارة الأسواق والمسالخ نفذت 182 جولة رقابية لأسواق الخضار و 134 جولة للمسالخ و130 جولة لأسواق الأسماك واللحوم، تم خلالها إصدار المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بالأنظمة واللوائح.