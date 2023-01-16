مهرجان موسمي لتسويق منتجات العلا

استمرارا لفعاليات شتاء طنطورة المقام في العلا شمال المدينة المنورة، تنظم الهيئة الملكية للعلا مهرجان العلا للحمضيات في موسمه الثاني، إضافة إلى فنون الطهي والمنتجات المحلية.

أكشاك للتسوّق

ويحتفل المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمنتجات المحلية الطازجة التي تنتجها بساتين العلا الخضراء بأشجارها التي تفوق 200 ألف شجرة حمضيات، وذلك من خلال إقامة مجموعة من أكشاك التسوّق، وتنظيم برامج الطبخ وجلسات التعليم والتذوق، إلى جانب عدد من المسابقات والعروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال.

أبرز الطهاة

يقام مهرجان العلا للحمضيات في موسمه الثاني في عطل نهاية الأسبوع أيام 6-7 و13-14 و20-21 يناير، موفراً مساحةً للمزارعين لاستعراض منتجات أراضيهم الخصبة التي تمتد في 4700 مزرعة، وتضم مجموعةً متنوعة من الحمضيات مثل الكليمنتين والماندرين والليمون والجريب فروت والرمان والبوملي والكمكوات وغيرها، ويشارك في الفعالية الاحتفالية مجموعة من أبرز الطهاة على مستوى العالم للتعريف بالجودة العالية للمنتجات المحلية في المنطقة وتنوعها.

مواهب حرفية

إلى ذلك يستعرض الحرفيون المحليون إبداعاتهم المميزة من خلال المواهب الحرفية اليدوية التي تعكس تنوع المواد الطبيعية في المنطقة، حيث تبرز القطع الفخارية والمنسوجات اليدوية الرائعة وتشكيلات الخرز الدقيقة والصابون المصنوع يدوياً والمربى اللذيذة.