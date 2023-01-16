شكرا لقرائتكم مقيمون أجانب: الجميع يخرج بأمان وأريحية في الرياض بالمساء أو منتصف الليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد عدد من الأجانب والمقيمين بمستوى الأمان في المملكة، حيث وثق مقطع فيديو تجربة تجولهم في أحد مقاهي الرياض الساعة 2 بعد منتصف الليل.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة الإخبارية، إذ قالت إحدى السيدات: لم أواجه أي مشكلة عند تجولي في الرياض؛ فهي آمنة جدًّا.

وأشار شخص لبناني إلى أنه سافر إلى أماكن كثيرة وكانت توجه له نصائح وتعليمات بشأن عدم الخروج ليلًا، إلا أنه لم يواجه مثل هذه المشكلة في المملكة، ويتجول حينما يشاء.

الجميع يخرج بأمان

وأضاف مقيم صيني: الجميع يخرج بأمان وأريحية في المساء أو منتصف الليل، ويمكنهم الاجتماع أو الذهاب في أي مكان.

من جانبها، أوضحت وافدة مكسيكية: الرياضة آمنة خاصة للنساء، فيما أكملت أخرى أنها آمنة جدًّا فلم أواجه مشكلة قط، بغض النظر عن التوقيت فهي آمنة صباحًا ومساءً، وحتى حينما أكون بمفردي.

وتابع أحد الأجانب: سافرت لـ 28 دولة ويمكنني القول إن العاصمة الرياض هي الأكثر أمانًا.

تجربة على أرض الواقع

أجرى مراسل الإخبارية، تجربة على أرض الواقع لكشف نسبة الأمان في الرياض، حيث وضع كاميرا التصوير في مكان خفي، داخل أحد المقاهي، ثم ترك جهاز الكمبيوتر على طاولة ورحل، ولكن الجهاز لم يسرق وظل في مكانه.

بعد نجاح المحاولة الأولى، قرر المراسل وضع الكمبيوتر في ممر المشاة، ليكون أكثر عرضة للسرقة، ولكن أحد الأشخاص قام بأخذ الحقيبة وسلمها للمحاسب داخل المقهى.