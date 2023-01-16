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إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع، ريان الحربي، أنه يمكن الحجز مباشرة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة عن طريق الخطوط السعودية باستخدام قطار الحرمين.

تجربة متكاملة

وقال الحربي: إن تلك التجربة ستكون متكاملة وتضمن للمسافر الوصول إلى وجهته من خلال أفضل وآمن وسيلة نقل في المنطقة.

وأضاف الحربي: أن ذلك يضمن انسيابية للحركة وإثراء لتجربة المسافر والمعتمر والزائر، مشيرًا إلى الحرص على تقديم خدمة متميزة تكاملية وفق تقنية أفضل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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