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السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على (26) مخالفاً لنظام الإقامة في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
قبضت شرطة منطقة الرياض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
// انتهى //
18:48ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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