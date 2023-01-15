السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث



سكاكا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين - بنات" وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م ولمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي" .

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات .

وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية .

// انتهى //

18:36ت م

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