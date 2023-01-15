السعودية اليوم / "لتبقى" تُطلق موقعًا إلكترونيًا يُعرّف الأطفال بالطاقة وسبل المحافظة عليها



الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" إحدى مبادرات وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة موقعًا إلكترونيًا تحت عنوان (أطفال لتبقى)، وذلك ضمن مشروعها لتعليم الأطفال بأهمية الطاقة في المملكة ودورها في الرخاء والتنمية، وتنمية حس المسؤولية واستشعارها في استهلاك الطاقة.

ويهدف الموقع الذي يُمكن زيارته عبر الرابط (kids.taqa.gov.sa) إلى توعية الأطفال من عمر (4 - 12 عامًا) إلى التعريف بالطاقة والتشجيع على ترشيدها، ونشر الوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفير الطاقة.

ويعرض الموقع المعلومات بطريقة جاذبة تناسب الأطفال وبوسائل حديثة تناسب أعمارهم، حيث تتضمن القصص القصيرة، وأفلام الفيديو، والرسوم المتحركة، والأنشطة التعليمية.

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17:06ت م

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