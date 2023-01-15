شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أوبامينج يقترب من الهلال السعودي بأؤامر من توخيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل حول إقتراب المهاجم الجابوني بيير أوبامينج إلى الإنتقال لنادي الهلال السعودي، حيث أكدت بعض المصادر القوية أن اللاعب قد لا يمانع التواجد فى دوري روشن السعودي، حال تعاقد مسئولي الزعيم مع المدرب الألماني توماس توخيل.

وأفادت التقارير أن مسئولي الهلال قد دخلوا فى مفاوضات متقدمة مع توخيل فى الفترة الأخيرة، فى إنتظار تعثر الفريق القادم تحت القيادة الفنية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي أصبح قريبًا من الرحيل عن تدريب الفريق أكثر من أي وقتًا مضي.

وأضافت بعض المصادر أن توخيل لا يمانع التواجد على رأس القيادة الفنية للهلال فى الفترة المقبلة، لا سيما أنه لم يقم بقيادة أي فريق آخر منذ إقالته من تدريب البلوز فى الصيف الماضي.



شروط توخيل لتدريب الهلال السعودي

وأشارت بعض المصادر أن توخيل قد طلب الحصول على ما يعادل 15 مليون يورو فى الموسم الواحد كأحد الشروط الأساسية لقبول هذه المهمة، بجانب تعزيز صفوف الزعيم بجميع الصفقات الذي يقوم بطلب التعاقد معها.

وتأتي على رأس إهتمامات توخيل التعاقد مع المهاجم الجابوني أوبامينج، والذي طلب التعاقد معه فى الفترة الماضية حينما كان مدربًا لتشيلسي، بجانب قيادة اللاعب فى وقت سابق ضمن تجربة الثنائي فى دورتمند.