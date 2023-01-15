شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. النصر يخطط للتعاقد مع كريم بنزيما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي، العمل خلال الفترة الحالية، على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يسعى لخطف نجم ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشارت إلى رغبة النصر السعودي في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكد موقع "le10sport" الفرنسي، على أن إدارة نادي النصر السعودي، تخطط للتعاقد مع بنزيما خلال الفترة المقبلة، وإعادة شراكته مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت التقارير إلى أن النصر يخطط لتقديم عرض مغري لبنزيما من أجل الموافقة على اللعب في الدوري السعودي، ويحاول العالمي استغلال عدم تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي الصيف المُقبل.

النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

والجدير بالذكر أن النصر السعودي قد أعلن تعاقده الرسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنهاية الشهر الماضي، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وعقد يتضمن موسمين ونصف.