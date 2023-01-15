شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يفاجئ النصر بقراره النهائي حول الإنتقال إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف هازارد النهائي من الإنضمام إلى النصر السعودي فى المريكاتو الشتوي القادم، يأتي ذلك فى ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لريال مدريد بفيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت الصحيفة أن هازارد وافق على فكرة تواجده داخل نادي النصر فى الفترة المقبلة، حيث أكدت أن اللاعب قام بالتواصل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، لبحث إمكانية تواجده داخل صفوف العالمي من عدمه بالمرحلة القادمة.

ويسعي هازارد للتخلص من شبح ريال مدريد الذي يلازمه فى الفترة الحالية، حيث أصبح اللاعب على يقين تام بصعوبة نجاح فترته الحالية مع الفريق المدريدي، خاصة أن كل المؤشرات تشير إلى خروجه نهائيًا من حسابات الجهاز الفني للفريق الملكي.



هازارد يريد مجاورة رونالدو فى النصر

وأشارت بعض المصادر القوية إلى أن اللاعب قام بإستغلال تواجده فى الرياض لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، ليتواصل مع جارسيا من أجل الإنضمام للنصر، بعدما أكد على رغبته فى مجاورة النجم البرتغالي رونالدو بالمرحلة القادمة.



موقف جارسيا من ضم اللاعب

ومن جانبه، رحب جارسيا بفكرة التعاقد مع هازارد فى الفترة المقبلة، لا سيما أن التعاقد مع اللاعب بالمرحلة القادمة سيساهم بشكل كبير فى تحقيق مكاسب تسويقية ضخمة داخل النصر، بخلاف المكاسب الآخري التى حققها الفريق من إنضمام رونالدو.