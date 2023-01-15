شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجات بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره العدالة، في بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة نظيره العدالة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الخامسعشر، برصيد ثمان نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة العدالة في دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة نظيره العدالة، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوساري.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو، لويسيانو فييتو.