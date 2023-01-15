شكرا لقرائتكم تحذير.. الأكلات السعودية الشتوية تزيد من الخمول صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري الأمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، الأكلات الشتوية السعودية تؤثر على الحركة وتزيد من الخمول خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وأوضح الدماس في تصريحات عبر نشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه من الملاحظ أن الشهية قد تكون أعلى في فصل الشتاء عن بقية الفصول، لذلك يميل الكثيرون إلى زيادة الوزن بسبب نوعية الوجبات.

زيادة الوزن

وأضاف أن معظم الأكلات الشتوية في الثقافة السعودية عادة ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذلك من السهولة زيادة الوزن الذي يعد عاملًا إضافيًا يقلل من كفاءة وجودة النوم، كما يؤثر على الحركة والنشاط والخمول.

ولفت إلى أن عدم ممارسة الرياضة تزيد من الوزن، حتى في حال تناول وجبات طبيعية، وبالتالي يحدث زيادة في الخمول خاصة في ساعات الصباح الأولى.

الشعور بالدفء

ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بالمملكة، يعكف المواطنون على التفنن بالأكلات الشعبية والحصول على الدفء منها ليجعل للشتاء مذاقًا خاصًا بالمملكة، ومن أبرزها المقشوش، عصيدة التمر، الحنيني، السليق والمطرية.