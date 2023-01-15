شكرا لقرائتكم كارول سماحة وديانا حداد ومروان خوري في ليلة استثنائية بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استمتع جمهور موسم الرياض، أمس السبت، بحفل فني متنوع أحياه كل من الفنانين كارول سماحة، ديانا حداد ومروان خوري.

ليلة استثنائية

وكانت الليلة الاستثنائية الطربية مقامة على مسرح أبو بكر سالم، حيث افتتحتها الفنانة كارول سماحة والتي قدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وغنت كارول سماحة “رجعالك”، “حبيت دلوقتي”، “مغرومة بمين”، “سهرانين”، وأضواء الشهرة”.

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ثم اعتلت الفنانة ديانا حداد مسرح أبو بكر سالم، مُقدمة أروع أغانيها: “عاشق”، “ماني ماني”، و”جابولي ماس ولولي”.

بعدها اختتم الفنان مروان خوري الحفل، بصوته الدافئ وأغانيه الرومانسية، فشدا بـ”كل القصايد”، “بتمون”، “يا رب” و”معقول إنساك”.

كما شارك كل من حفيدي الفنان الكبير وديع الصافي في الحفل وذلك بعدما أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إعجابه بهما في وقت سابق.