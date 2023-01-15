نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - يدخل نظام الشركات الجديد حيز النفاذ الخميس المقبل وفقًا لما نشرته الصحيفة الرسمية أم القرى في وقت سابق فيما لا تزال المهلة سارية للشركات القائمة لتوفيق الأوضاع وفق النظام الجديد.

توفيق الأوضاع

وبحسب النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ فإنه: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم – تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على “سنتين” تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة”.

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تطبيق نظام الشركات الجديد

وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 23 / 12 / 1443هـ الموافق 22 / 07 / 2022م وسينفذ بتاريخ 26 / 06 / 1444هـ الموافق 19 / 01 / 2023م، فإن مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه. كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.

مزايا النظام الجديد

ويشتمل النظام على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي ومن بينها ما يلي: