شكرا لقرائتكم 44 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 44 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئية لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأضافت أنه تم ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية، وبحوزتهم أكثر من 31 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 11 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 22 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة الرياض.

وقبضت الجهات المختصة بالأمن العام على 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 9 مركبات في مناطق الرياض والشرقية والجوف والقصيم وحائل.

وحسب ما ذكرته الداخلية، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.