

سكاكا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

يعد قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا أحد الأقسام الطبية المساندة التي حسنت جودة حياة من فقدوا أطرافهم العلوية أو السفلية بسبب حوادث أو أمراض معينة، وساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجًا في المجتمع.

وتتشابه الأطراف الصناعية من حيث الهدف مهما اختلفت التقنيات والمواد المستخدمة في تركيبها، وعادةً ما تحتوي على نفس المكونات، كالمقبس الذي يلائمُ الطَّرف المبتور، والحامل للطرف، والمحور، وكذلك اليد أو القدم في نهاية الطرف الصناعي، بالإضافة إلى الغلاف التجميلي؛ ليبدو أقرب ما يكون للطرف الطبيعي.

وأوضحت صحة الجوف أنه بلغ عدد المستفيدين من القسم 7000 مستفيد خلال العام 2022م, حيث أن قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية يخدم كافة مرضى المنطقة, بالإضافة إلى الإحالات من خارج المنطقة .

وأشارت إلى أن طريقة صنع الأطراف تأتي بعد عملية البتر يتم البدء في مراحل تصنيع الطرف بعد تحويل المريض, ويتم فحص البتر وتقييم حاله من التئام الجرح والسوائل, حيث يستمر التقييم من 3 إلى 6 أشهر من بعد البتر , بعد ذلك يتم أخذ قياس الطرف وتصنيعه, ثم مرحلة تجريب المقاس بعد التصنيع للطرف وتقييمه ثم مرحلة تأهيل البتور من ناحية المشي والتوازن .

وبينت أن أبرز الحالات في المركز هي حالات البتر للأطراف فوق الركبة وتحتها, وحالات التشوهات الجسمية, وحالات خلع الولادة, وحالات الشلل .

// انتهى //

16:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 7 آلاف مستفيد من قسم الأطراف الصناعية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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