السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق برنامج تدريب المدربين "TOT"



نجران 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث – بنات – اليوم، برنامج تدريب المدربين "TOT"، مستهدفاً 35 متدربة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر الإدارة .

ويهدف البرنامج الذي تقدمه المدربة فاطمة عجيم، ويستمر 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، إلى تطوير قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في معرفة الطرق المؤثرة في إلقاء المحاضرات والخطب والورش وأوراق العمل باستخدام أهم الطرق والأساليب التدريبية الفعّالة، وتدريبهم كذلك على منظومة التدريب المتكاملة .

كما يتناول محاور مهارات العرض والإلقاء ولغة الجسد وتخطيط التدريب وصناعة المدرب .

// انتهى //

16:21ت م

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