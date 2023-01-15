السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام بحضرموت محاليل ومواد الغسيل الكلوي



حضرموت 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام بمحافظة حضرموت محاليل ومواد الغسيل الكلوي وذلك ضمن إطار حرص المركز على استمرار خدماته الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي باليمن .

وقال المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة إن الدعم الإنساني الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية بالمديرية ليس بجديد على الأشقاء في المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أهالي اليمن، منوها إلى أن هذه الشحنة من المحاليل ستسهم دون شك في استمرار عمل مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر في تقديم خدماته الإنسانية والمجانية لجميع المرضى والبالغ عددهم 90 مريضا من مديرية الشحر والمديريات المجاورة .

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته .

// انتهى //

16:09ت م

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