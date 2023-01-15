السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 1.207 ألغام عبر مشروع "مسام" في اليمن



الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2023 من انتزاع 1.207 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و 115 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.077 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق "مسام" 69 لغمًا مضادًا للدبابات و 254 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .?وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 21

لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية رغوان، و10 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و153 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للأفراد و 17 لغمًا مضادًا للدبابات و 612 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 2.489 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 382 ألفًا و 094 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .?وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

// انتهى //

16:07ت م

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