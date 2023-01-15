السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية على الأسواق التجارية والغذائية



مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والغذائية للتأكد من عدم وقوع المخالفات وسلامة المعروضات للمواد الغذائية ومتابعة طرق عرضها وتداولها.

ونفذت الأمانة في نطاق المسفلة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية , حملة مكثفة على المباسط والمحال بحي الخالدية حيث تم ضبط المخالفين منهم، وتمت مصادرة (7) أطنان من الأسماك الفاسدة و(3) أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وأيضًا (500) كيلو من الخضروات المتنوعة التي تم عرضها بطرق عشوائية وإتلافها، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.

كما أجرت في نطاق الشوقية الفرعية , حملة رقابية مماثلة على الأسواق التجارية والغذائية، وتم خلالها مصادرة (100) حبة من الدجاج مجهول المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد ليتم إتلافها مباشرةً كما قامت بلديه بحرة بحملة على الأسواق الموجودة في نطاق البلدية ضبطت خلالها (600) كجم من اللحوم المنوعة و(100) كيلو من الأجبان و(100) كرتون طحينه، لمصادرتها وإتلافها بالكامل لعدم صلاحياتها للاستهلاك ومخالفة طرق العرض والتداول.

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16:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.