السعودية اليوم / أمانة الشرقية تصدر أكثر من 60 ألف شهادة صحية



الدمام 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أصدر مركز تأهيل وتثقيف العاملين في أمانة المنطقة الشرقية خلال العامين الماضيين، 60242 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الحيوية المتعلقة بصناعة الأغذية وتجهيزها والمنشآت المرتبطة بالصحة العامة .

وأوضحت الأمانة أن المركز يعمل على رفع كفاءة الأداء والمستوى الفني للعاملين في مجال الغذاء والصحة العامة للحد من التسمم الغذائي، ورفع درجة الوعي للعاملين ومنحهم شهادات صحية معتمدة، لافتة إلى أن المركز يصدر شهريا 3.200 شهادة صحية.

وأضافت أن المركز أطلق العديد من المبادرات والأنشطة وورش العمل التثقيفية للمختصين، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية للعاملين بالمنشآت الغذائية والصحة العامة، مبينة أن هذا المركز يعد الأول على مستوى الأمانات بالمملكة حيث افتتح في عام 1431هـ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للخدمات التي تمس صحة البيئة والمجتمع.

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15:38ت م

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