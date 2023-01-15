السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المحافظة



الأحساء 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، مدير مرور محافظة الأحساء العقيد خالد بن فالح الرشيدي بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المحافظة .

وتمنى سموّه للعقيد الرشيدي التوفيق في مهام عمله الجديد، مستمعاً لشرح عن مـؤشرات وإحصائيات تفصيلية لأداء السلامة المرورية، مؤكداً أهمية العمل المتواصل وتكاتف الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء كافة، لإنجاح مهام العمل المروري على الوجه المطلوب، وفق توجيهات القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم .

من جهته أشاد مدير مرور محافظة الأحساء العقيد الرشيدي بتوجيهات سمو محافظ الأحساء السديدة وحفاوة الاستقبال .

// انتهى //

15:26ت م

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