السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يلتقي أمين المنطقة وعدداً من قيادات الأمانة



حائل 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز, نائب أمير منطقة حائل, بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي, وعدداً من قيادات الأمانة.

واطلع سموه على عرض مرئي للمشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة وتسلم الخطة الإستراتيجية لوكالة التخطيط الحضري والتراخيص.

من جهته, أكد أمين منطقة حائل أن الدعم المستمر من القيادة ومساندة سمو أمير حائل وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الشون البلدية والقروية والإسكان يجعل من العمل في المنطقة شغف واستمتاع وطموح للوصول لمستويات خدمة أفضل في المجالات التي تختص بها أمانة منطقة حائل، مثنياً على الروح التكاملية بين القائمين على الجهات الخدمية الأخرى بالمنطقة والأمانة، والتعاون المثمر من أهالي المنطقة متطلعاً لمزيد من العمل والإنجاز .

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15:17ت م

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