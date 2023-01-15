شكرا لقرائتكم خبر عن نادي عربي جديد يدخل في صراع التعاقد مع ميسي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يدخل في صراع التعاقد مع ميسي

وكشفت تقارير صحفية، على أن ميسي، أصبح من أهم أهداف نادي الهلال السعودي، من أجل ضمه إلى دوري روشن، بعد صفقة رونالدو التاريخية إلى النصر السعودي.

وأوضحت التقارير على أن الهلال، ينافس كل من باريس سان جيرمان بعقد جديد ونادي إنتر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ضمه إلى دوري MLS.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على دخول اتحاد جدة السعودي، في صراع خلال الساعات الأخيرة مع الهلال، من أجل التعاقد مع ميسي، فالحلم لم يعد مقتصرًا فقط على جماهير الزعيم.

تفاصيل عرض اتحاد جدة على ميسي

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يمتلك من التعاونات الاستثمارية ما يؤهل الإدارة إلى تقديم عرض موازي لعرض الهلال، ودفع 350 مليون يورو لضم الأسطورة الأرجنتينية.

العرض الذي سيصل إلى مليار و400 مليون يورو، سيكون كلمة السر من جانب الاتحاد للحصول على توقيع ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

واتمت الصحيفة في تقريرها أن عرض ضم ليونيل ميسي بكل تأكيد سيتخطى الراتب الذي يحصل عليه رونالدو حاليًا في النصر والذي يبلغ 200 مليون يورو.