شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يُحدد موعد ظهور رونالدو الأول مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موعد ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، في المباريات.

وأعلن جارسيا، أن كريستيانو رونالدو، الوافد حديثًا على العالمي في صفقة تاريخية، جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتفاق، بدوري روشن السعودي.

وكان الفريق سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشباب، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري أمس السبت، ويستعد لمواجهة الاتفاق، الأحد المقبل بالجولة الرابعة عشر على ملعب مرسول بارك.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس: "رونالدو سيكون حاضرا في المباراة المقبلة ضد الاتفاق. نتمنى أن يكون إضافة كبيرة لنا، وهذا ما نتوقعه من لاعب عظيم مثله".

وعن مباراة الشباب أضاف: "من الصعب أن تغامر في مثل مباراة اليوم، وأحرص على إجراء 5 تغييرات في كل مباراة باستثناء تلك المباراة، وأن التعادل مرضية له، خاصةً أنه أحيانا الظروف تجعلك تقبل بالتعادل".

وفيما يخص بعدم الاستعانة بالمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، أكد جارسيا أنه عاد للتو من إصابة ولا يريد المجازفة به في مثل هذه المباريات حتى لا تتفاقم إصابته.

وردًا على سؤال حول عدم إشراك عبدالرحمن غريب، أكد المدرب الفرنسي أن "غريب لاعب مهم، لكن ظهير الشباب فواز الصقور، كان يلعب بنزعة هجومية كبيرة، لذلك كنت أحتاج للاعب يجيد المهام الدفاعية".

وفي نهاية المؤتمر، أبدى جارسيا حزنه لإصابة حارسه ديفيد أوسبينا، مؤكدا أنها النقطة السوداء في لقاء اليوم ومتمنيا ألا تطول مدة غيابه.