شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يُخطط لضم نجم ريال مدريد الأول والجمع مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة نادي النصر السعودي، في إبرام صفقة مدوية جديدة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، بالشتاء الجاري.

ووقع النصر برئاسة مسلي آل معمر، عقدًا تاريخيًا مع كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو بالموسم الواحد.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي النصر السعودي، يسعى للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت شبكة "le10sport الفرنسية"، أن بنزيما يعد الهدف التالي للنصر، حيث يسعى مسؤولو العالمي لإعادة الأيام الخوالي بين المهاجم الفرنسي ورونالدو، عندما تزاملا معًا في ريال مدريد، قبل رحيل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد ذلك.

وينتهي العقد الحالي لبنزيما مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يتفق النادي الملكي مع اللاعب الفرنسي، بشأن العقد الجديد حتى الآن.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن النصر يجهز عرضًا مغريًا لإقناع بنزيما بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذا لم يوقع عقده الجديد رفقة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.