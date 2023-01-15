شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان إقامة خليجي 26 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالإعلان مكان وموعد إقامة بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26”.

ومازالت تُقام في الوقت الحالي بطولة خليجي 25، على أراضي العراق المستضيفة للبطولة.

تعرف على مكان إقامة بطولة خليجي 26

وأعلن بن خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في البصرة على هامش بطولة خليجي 25، أنه سوف تقام بطولة خليجي 26 القادمة فيدولة الكويت.

تعرف على موعد إقامة بطولة خليجي 26

وأشار بن خليفة أن بطولة خليجي 26، سوف تقام في شهر ديسمبر عام 2024 القادم.

وكان منتخب البحرين هو الفائز ببطولة خليجي 24، عقب الفوز أمام نظيره منتخب السعودية، بهدف نظيف دون رد.

ومن المنتظر معرفة بطل خليجي 25، عقب ان انتهى دور المجموعات من البطولة.