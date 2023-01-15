شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سيرة ميسي الذاتية يكشف حقيقة عرض الهلال والاتحاد لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث جويليم بالاجي، كاتب السيرة الذاتية للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عما تردد بشأن وجود أحد العروض التي تربط اللاعب، بالرحيل عن صفوف ناديه.

وأشارت العديد من التقارير في الأيام الماضية، بأن ناديي الهلال والاتحاد السعوديين، يحاولان التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل، عبر صفقة مجانية، ومنحه راتبا سنويا يصل إلى 350 مليون يورو.

وقال بالاجي، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم يكن هناك عرض من الهلال، لا يتعلق الأمر فقط بأنه من غير المنطقي تقديم هذا العرض لميسي، لكن لأن هذا العرض غير موجود".

وأضاف: "لن يكون لدى ليونيل أي نية لمغادرة أوروبا في الوقت الحالي، إنه يخطط للبقاء هناك، خاصة أنه المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية، ولا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولديه أهداف كبيرة بعد الفوز بكأس العالم".

وكانت تقارير عديدة أكدت أن ميسي سيوقع عقدا جديدا مع سان جيرمان عقب كأس العالم مباشرة، لكن قائد المنتخب الأرجنتيني، تأخر في حسم مستقبله حتى الآن.