شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة العدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي العدالة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 15 من شهر يناير الجاري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي العدالة، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تشكيل الهلال المتوقع ضد العدالة

ومن المتوقع أن يدخل رامون دياز، مواجهة الليلة ضد العدالة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - على البليهي - حمد اليامي.

الوسط: لوسيانو فييتو - محمد كنو - جوستافو كويلار.

الهجوم: إيجالو - صالح الشهري- سالم الدوسري.

موعد مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي

وتقام أحداث مباراة الهلال ضد العدالة، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة جمعها من 13 مواجهة حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة.

في حين يأتي العدالة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين و8 هزائم.