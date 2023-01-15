شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي العدالة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال ضد العدالة

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره العدالة، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد العدالة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة

وتنقل أحداث مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي، عبر شاشة قنوات SSC1 Hd السعودية الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة جمعها من 13 مواجهة حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة.

في حين يأتي العدالة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين و8 هزائم.