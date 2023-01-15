توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من الغد

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الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

تفاصيل الحالة المطرية

وحسب إنفوجراف صادر عن المركز، اليوم الأحد، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول يومي الاثنين والثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، فضلًا عن روضة التنهات، الصمان، وصحراء الدهناء.

كما تتأثر بهذه الأمطار المتوسطة في مجملها كل من الرياض، الشرقية، حائل، مكة المكرمة، عسير، الباحة وجازان.

تساقط الثلوج

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة (جدة ورابغ)، تبوك (تبوك، نيوم، حقل، أملج، ضباء، الوجه، شرما)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، العلا، المهد، وادي الفرع، الحناكية)، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

أما من مساء يوم الثلاثاء، فمن المتوقع انخفاض ملموس في درجة الحرارة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة (صفر-5)م، أما ستشهد القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية انخفاضًا أيضًا مساء يوم الأربعاء المقبل حيث تتراوح الحرارة (4-7)م.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.