شكرا لقرائتكم الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان تفتح باب التسجيل لعضويتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الراغبين في الحصول على عضويتها للمبادرة في تسجيل بياناتهم عبر رابط التسجيل وذلك وفقًا للمادة العاشرة من اللائحة المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، وحددت اللجنة المدة الزمنية لاستقبال طلبات الحصول على إحدى عضوياتها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/1/2023م، وحتى تاريخ يوم الأحد الموافق 5/2/2023م.

فتح باب القبول للعضوية

وأوضحت الجمعية أن العضويات المتاحة هي العضوية العاملة وشروطها أن يكون طالب العضوية حاصلًا على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص، وأن يدفع رسوم الاشتراك السنوية، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجمعية العمومية، ومن ثم صدور قرار مجلس الجمعية بالموافقة على انضمام العضو، أما النوع الآخر فهو عضوية الانتساب وهي متاحة للطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية، إضافة إلى العاملين والمهتمين في مجال الجمعية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة، ويشار الى أن قيمة الاشتراك بالعضوية العاملة (350) ريالًا سعوديًا، وقيمة الاشتراك بعضوية الانتساب (150) ريالًا سعوديًا.

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ويحظى الحاصلون على عضوية الجمعية على عدد من المزايا أبرزها الالتحاق بدورات تدريبية وبرامج تطويرية في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتزويد الأعضاء بكل ما يستجد علميًا ومهنيا، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والعملية التي تنظمها الجمعية، كما ستتيح الجمعية لأعضائها فرص العمل والتعاون في ورش العمل والملتقيات التي تقيمها الجمعية وعبر شراكاتها مع المنظمات والجمعيات الأخرى، بالإضافة إلى الحصول على إصدارات الجمعية المختلفة المرتبطة بالتخصص.

انتخاب مجلس إدارة جديد

وتستعد الجمعية خلال الفترة القادمة لعقد جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثالثة في إطار سعيها نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتعزيز العمل التنموي الوطني في مجال التخصص، إضافة إلى إكمال مسيرة الإنجازات التي حققها مشكورًا مجلس الإدارة في دورتيه السابقتين، حيث قدم الكثير من المناشط المتنوعة وإقامة عدد من الملتقيات العلمية التي أسهمت بتطوير الأداء المهني، ونظمت عدد من الدورات التدريبية التي طورت من المتخصصين والمهتمين بجال العلاقات العامة والإعلام، وكانت المجلة العلمية الخاصة بالجمعية مرجعًا هامًا لكثير من الباحثين والمهتمين.