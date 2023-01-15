اخبار السعوديه

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مقتل جميع ركاب طائرة نيبال المنكوبة

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل في (جدة ، الرياض)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1 – منسق التطوير المهني المستمر
COORDINATOR CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

2- أخصائي أول معلوماتية حيوية

 BIOINFORMATICIAN I / KAIMRC

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم -( اضغط هنا ).

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا