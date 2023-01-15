السعودية اليوم / نجاح عملية زراعة صمام داخل صمام قديم بمركز القلب بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي مختص بمركز أمراض وجراحة القلب "عضو تجمع المدينة المنورة الصحي" من زراعة صمام داخل الصمام القديم عن طريق القسطرة لمريضة في العقد الرابع من العمر تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح رئيس الفريق الطبي بالمركز الدكتور فيصل آل ناصر، أن المريضة تُعاني منذُ الصغر من حمى روماتزمية فى القلب، تسببت بتضيق شديد في الصمام الأورطي، وتم تغييره قبل ثمانية أعوام.

وأشار إلى أن المريضة حضرت لمركز القلب قبل أسبوع، وهي تُعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي، وقصور شديد فى أداء عضلة القلب، حيث تم زراعة صمام داخل الصمام القديم عن طريق القسطرة، ثم غادرت المركز بعد 48 ساعة وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن المركز خلال 2022م أجرى 818 عملية قلب مفتوح، و 6093 قسطرة قلبية، و 536 حالة لجراحة اليوم الواحد .

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13:55ت م

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