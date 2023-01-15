السعودية اليوم / مختبر تخصصي بريدة يستقبل أكثر من 4 ملايين تحليل خلال السعودية اليوم 2022 م



بريدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي مجموع التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ممثلاً بالمختبر وبنك الدم خلال العام الماضي 2022م، بلغت أكثر من 4 ملايين و759 ألفاً و587 تحليلاً بمختلف أنواعها.

وأوضح التجمع أن الفحوصات توزعت على عدد من الأقسام داخل مختبر المستشفى، حيث سجل قسم الكيمياء الحيوية النسبة الأعلى في عدد التحاليل بواقع 3196087 تحليلاً، بينما جاءت نتائج قسم أمراض الدم 477931 تحليلاً، فيما بلغ عدد التحاليل في قسم الهرمونات 290543، وفي قسم التفاعلات المصلية 31831 تحليلاُ.

وأشار تجمع القصيم أن فحوصات قسم المناعة جاءت بواقع 24868 فحصاً، وقسم الأحياء الدقيقة بعدد 62118، في الوقت الذي سجل قسم الطفيليات 46267 فحصاً، ونقل الدم 74299، وقسم الأنسجة والخلايا (150536) فحصاً.

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13:28ت م

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