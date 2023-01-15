

تبوك 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بتبوك من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر، باستئصال ورم سرطاني حميد.

وأوضحت صحة تبوك أن المريضة كانت تعاني من آلام بطنية مزمنة وبالكشف الأولي للموجات فوق الصوتية الألترا ساوند تبين وجود كتلة حوضية كيسية بقطر حوالي 17 سم, وقد تقرر إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكتلة الكيسية بعد استكمال التحاليل الدموية والهرمونية والورمية وإجراء تصوير الرنين المغناطيسي, كما تبين أن المريضة سبق وأن أجرت أربع عمليات فتح بطن كبرى من ضمنها عمليتين قيصريتين سابقتين وعملية استئصال ورم مبيضي كبير, وبعد استكمال جميع التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وتحضير المريضة من قبل أطباء التخدير تقرر موعد إجراء العملية التي تم إجراؤها وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بتبوك وخلال الأشهر الأربعة الماضية، قامت بـ 791 عملية وعدد ولادات 1768 منها 1063 ولادة طبيعية و705 ولادات قيصرية, وعدد فحوصات مخبرية بلغ 375312 فحصاً.

// انتهى //

13:25ت م

0049





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انهاء معاناة مريضة من ورم حميد في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.