السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء "صحيفة صوت الشرقية"



الدمام 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس تحرير "صحيفة صوت الشرقية" الإلكترونية راكان العيادة؛ وعدداً من أعضاء فريق التحرير، وذلك بمناسبة صدور ترخيص هيئة الإعلام المرئي والمسموع لها كصحيفة إلكترونية تصدر من المنطقة الشرقية.

واستعرض سموه خلال الاستقبال موقع الصحيفة، كما اطلع على المواضيع والتصنيفات الإعلامية بها، ثم تفضل بنشر خبر إطلاق الصحيفة رسميًا، متمنيًا لفريق العمل التوفيق.

من جانبه، قدم رئيس التحرير العيادة الشكر لسمو أمير الشرقية على ما يلقاه الإعلام والإعلاميين في المنطقة من دعم واهتمام، مؤكدًا حرص فريق عمل الصحيفة على نقل المعلومة الصحيحة والمفيدة، والإسهام في نشر أخبار التطور والازدهار الذي تعيشه البلاد.

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13:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.