

الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

قدم مركز عبد اللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر، التابع للجمعية

وأوضح المركز أن عدد المستفيدات من الفحص المبكر عن سرطان الثدي بجهاز الماموغرام بلغ (2.172) مستفيدة، والفحص السريري (790) مستفيدة، والتثقيف الصحي (9.132)، فيما أجرت (345) سيدة فحصاً بالموجات الصوتية.

وأكد إقامة الحملات التوعوية، والمحاضرات والندوات في القطاعات الحكومية والخاصة عزز من رفع نسبة الوعي لدى السيدات وذلك تحقيقاً لمستهدفات المركز الطبية، والتوعوية، والتثقيفية .

يذكر أن المركز يُقدم خدماته مجانًا من خلال عددٍ من العيادات الطبية منها، عيادة الفحص بأشعة الماموغرام، وعيادة الفحص بالأشعة فوق الصوتية، وعيادة التثقيف الصحي،

إلى جانب عيادة الكشف المتنقلة.

// انتهى //

13:01ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسقدم مركز عبد اللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان خدماته لـ (20.412) مستفيدة خلال العام 2022م.وأوضح المركز أن عدد المستفيدات من الفحص المبكر عن سرطان الثدي بجهاز الماموغرام بلغ (2.172) مستفيدة، والفحص السريري (790) مستفيدة، والتثقيف الصحي (9.132)، فيما أجرت (345) سيدة فحصاً بالموجات الصوتية.وأكد إقامة الحملات التوعوية، والمحاضرات والندوات في القطاعات الحكومية والخاصة عزز من رفع نسبة الوعي لدى السيدات وذلك تحقيقاً لمستهدفات المركز الطبية، والتوعوية، والتثقيفية .يذكر أن المركز يُقدم خدماته مجانًا من خلال عددٍ من العيادات الطبية منها، عيادة الفحص بأشعة الماموغرام، وعيادة الفحص بالأشعة فوق الصوتية، وعيادة التثقيف الصحي،إلى جانب عيادة الكشف المتنقلة.// انتهى //13:01ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن السرطان يقدم خدماته لأكثر من 20 ألف مستفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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