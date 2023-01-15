السعودية اليوم / "المجلس الصحي" ينظم المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)



الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ ينظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب؛ المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) في مدينة جدة خلال الفترة من 22 – 23 يناير 2023م، بمشاركة عدد من المتخصصين والمتحدثين المحليين والدوليين في مجال الأكسجة الغشائية من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة.

ويناقش المؤتمرون آخر المستجدات في الخدمات المقدمة بمجال دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO Services)، وتبادل الآراء والخبرات على المستوى المحلي والدولي، واستعراض الأدلة العلمية الحديثة المتعلقة بخدمات دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، كذلك استعراض تجربة المملكة في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة منها؛ التطورات الحديثة في تقنية (ECMO) وتوسيع استخداماتها المتعددة وتدشين برامجها في المستشفيات وتطوير نماذج القيادة الوطنية لهذه التقنية، تطوير برامج معتمدة لتدريب الأطباء والتمريض وأخصائي التروية على خدمات تقنية (ECMO)، الابتكارات المستقبلية لتحسين جودة حياة المرضى المدعومين بهذه التقنية، مراجعة أهم التحديثات العلاجية لدعم المرضى.

ويتخلل الفعالية العديد من ورش العمل الاستباقية في مجال الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) منها؛ "الورشة الشاملة للأطباء عن الأكسجة الغشائية خارج الجسم للأمراض القلبية والرئوية لدى الكبار" الهادفة إلى التعرف على مفهوم هذ التقنية بنوعيها وآليات دعم المرضى باستخدام هذه التقنية، والورشة الثانية بعنوان " دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم لأطباء وجراحي الأطفال وحديثي الولادة" بغية التعرف على هذه التقنية بنوعيها لدعم مرضى الفشل الرئوي والقلبي، واكتساب المهارات الفنية اللازمة لاستخدام أجهزة (ECMO).

وتهدف ورشة عمل "أخصائي دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم" إلى توحيد ممارسات خدمات (ECMO) في العناية المركزة لتقديم رعاية أفضل للمرضى واستعراض فيسيولوجية هذه التقنية ودور الاخصائي في متابعة الحالات اليومية، والتركيز على دوره في اكتشاف وعلاج المضاعفات التي قد تحدث للمريض بالعناية المركزة.

وسيحصل المشاركون والمسجلين في المؤتمر على عدد 16 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة

ويمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط https://shc.gov.sa/Arabic/announcements/Pages/Announcement11.aspx

يُشار إلى أن المركز الوطني للقلب يسعى إلى تطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة لديهم من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

// انتهى //

12:59ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ ينظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب؛ المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) في مدينة جدة خلال الفترة من 22 – 23 يناير 2023م، بمشاركة عدد من المتخصصين والمتحدثين المحليين والدوليين في مجال الأكسجة الغشائية من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة.ويناقش المؤتمرون آخر المستجدات في الخدمات المقدمة بمجال دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO Services)، وتبادل الآراء والخبرات على المستوى المحلي والدولي، واستعراض الأدلة العلمية الحديثة المتعلقة بخدمات دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، كذلك استعراض تجربة المملكة في هذا المجال.كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة منها؛ التطورات الحديثة في تقنية (ECMO) وتوسيع استخداماتها المتعددة وتدشين برامجها في المستشفيات وتطوير نماذج القيادة الوطنية لهذه التقنية، تطوير برامج معتمدة لتدريب الأطباء والتمريض وأخصائي التروية على خدمات تقنية (ECMO)، الابتكارات المستقبلية لتحسين جودة حياة المرضى المدعومين بهذه التقنية، مراجعة أهم التحديثات العلاجية لدعم المرضى.ويتخلل الفعالية العديد من ورش العمل الاستباقية في مجال الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) منها؛ "الورشة الشاملة للأطباء عن الأكسجة الغشائية خارج الجسم للأمراض القلبية والرئوية لدى الكبار" الهادفة إلى التعرف على مفهوم هذ التقنية بنوعيها وآليات دعم المرضى باستخدام هذه التقنية، والورشة الثانية بعنوان " دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم لأطباء وجراحي الأطفال وحديثي الولادة" بغية التعرف على هذه التقنية بنوعيها لدعم مرضى الفشل الرئوي والقلبي، واكتساب المهارات الفنية اللازمة لاستخدام أجهزة (ECMO).وتهدف ورشة عمل "أخصائي دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم" إلى توحيد ممارسات خدمات (ECMO) في العناية المركزة لتقديم رعاية أفضل للمرضى واستعراض فيسيولوجية هذه التقنية ودور الاخصائي في متابعة الحالات اليومية، والتركيز على دوره في اكتشاف وعلاج المضاعفات التي قد تحدث للمريض بالعناية المركزة.وسيحصل المشاركون والمسجلين في المؤتمر على عدد 16 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعلى 22 ساعة للمشاركين في ورش العمل المصاحبة.ويمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط https://shc.gov.sa/Arabic/announcements/Pages/Announcement11.aspxيُشار إلى أن المركز الوطني للقلب يسعى إلى تطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة لديهم من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.// انتهى //12:59ت م0041

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