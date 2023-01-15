السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر



جيزان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

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12:26ت م

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