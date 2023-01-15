شكرا لقرائتكم تخريج دورة الوقاية من المؤثرات العقلية للضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفلت الإدارة العامة للأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، اليوم الأحد، بتخريج دورة “الوقاية من المؤثرات العقلية في بيئة العمل العسكرية” للضباط، بحضور مدير عام الإدارة اللواء عبدالعزيز السلامة.

إكساب المهارات

وترمي الدورة كذلك إلى إكساب المختص في الوقاية في بيئات العمل المعارف والمهارات اللازمة وكيفية التعامل مع المؤثرات العقلية.

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ونشرت وزارة الحرس الوطني على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صور أثناء الاحتفال بتخريج دورة الضباط.