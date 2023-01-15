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وظائف بـ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر موقع (LinkedIn)، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج

متدرب في الاتصال الداخلي (تمهير)

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متطلبات البرنامج :

  • خريج حديث
  • درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة
  • المعدل التراكمي: جيد جدًا
  • مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة
  • معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت أوفيس

الشروط 

  • لم يسبق له الاستفادة من تمهير
  • غير مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ 6 أشهر
  • سعودي الجنسية
  • يجب أن تكون مسجلة في طاقات
  •  لا يشترط الخبرة المسبقة.
المزايا
  • تاريخ البدء المتوقع: فورًا
  • المكافأة: 3000 ريال شهريا
  • المدة: 6 أشهر
  • الموقع: الرياض

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn): اضغط هنا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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