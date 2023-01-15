شكرا لقرائتكم المؤتمر الثاني للإعلام العربي يناقش الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيّاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بمبادرة من اتحاد إذاعات الدول العربية، ومواصلة للجهود التي يبذلها في إطار جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب، للإسهام في وضع استراتيجية عربية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تطرحها الهيمنة الرقمية العالمية على الوطن العربي، انعقدت النسخة الثانية من مؤتمر الإعلام العربي بعنوان “الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيّاً” في تونس يومي 13 و14 يناير 2023 برعاية الدكتورة حياة قطاط القرمازي- وزيرة الشؤون الثقافية بتونس، وحضور السيد محمد بوسليماني- وزير الاتصال الجزائري، ومعالي الوزير أحمد عساف- المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، والدكتور محمد صالح بن عيسى- أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، رئيس مركز تونس.

ترأس المؤتمر الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بحضور المهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالنشاط الإعلامي في الوطن العربي، بما في ذلك الرؤساء وكبار المسؤولين في الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية العامة والخاصة، وممثلو جامعة الدول العربية والاتحادات الإذاعية الإقليمية والدولية والمهنيون والأكاديميون و الخبراء من الوطن العربي وخارجه، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية بارزة على المستويين العربي والدولي وممثلي مصنعي الأجهزة ومطوري التطبيقات الرقمية وغيرهم.

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إطلاق مؤتمر الإعلام العربي

في الجلسة الافتتاحية رحب المهندس الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، بالحضور وأعرب المدير عن سعادته بتشريف ثلّة من الوزراء العرب من تونس والجزائر و مصر وفلسطين هذا المحفل الإعلامي الكبير، ومشاركة نخبة من المسؤولين الفاعلين، وأهل الاختصاص في مجالات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأكّد أن اتحاد إذاعات الدول العربية أراد من خلال بادرة إطلاق مؤتمر الإعلام العربي، والتي تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ مسيرته، أن ينكبّ على دراسة أمّهات القضايا الآنية التي تواجه الإعلام العربي بسائر مكوّناته، ويتولّى تعميق النظر فيها بدقّة وإمعان، في ظرف أمست الحاجة فيه ملحّة للتداول والاستشراف.

وأضاف أن ما سيُكسب هذا المؤتمر أهمّية مضاعفة، هو أنّ الإعلان الذي سيتوّج أعماله، سيُعرض على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في شهر مارس/آذار القادم بدولة الكويت، الذي سيتولّى بعد مناقشة مُخرجات هذا الإعلان والمصادقة عليه، رفعها في شكل توصيات إلى القمّة العربية المقبلة التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية.

خطورة الهيمنة الرقمية

ثم رحبت بدورها الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية بتونس، بالمشاركين في المؤتمر وألقت كلمة أكدت فيها أنّ الحاجة اليوم أصبحت مُتأكّدة لِوضْع سياسات واستراتيجيات مُشْتركة في مُواجهة التّحدّيات الكُبرى للعالم الرّقمي وما تفْرضُه من تَعاون وتوْحيد التّوجُّهات وتشْبِيك الجُهود، خصوصا في مواجهة مُشكل تنْميط سُلوك الأفراد وإمكانيّة اسْتخدام العالم الرّقميّ كوسِيلة للْهيْمنة الثقافيّة على الأفْراد والمجتمعات، مبرزة أهميّة الصّلة بين الإعلامي والثقافي في توْجيه المحتوى الرّقمي ومُواجهة العُزْلة الثّقافيّة والقَطيعة مع الهُويّة التي قد تُؤدِّي لها المعرفة الرقميّة غير الواعية.

وأضافت أنّ تأْثير الهيْمنة الرّقميّة العالمية في منطقتنا العربية بالغ السّطوة، ويتجلّى ذلك في كافّة القطاعات ومنها الإعلام، لذا لا بُدّ من وجود آلياتٍ فعّالةِ يَسْهُل استخدامها في الواقع، وتطبيقها لمواجهة تلك الهيْمنة البالغة الخُطُورة باعتبارها تَطَالُ مخْتلف الفئات الاجتماعيّة، والعُمريّة، وبالخصوص النشء والأطفال.

وإثر الترحيب بالحضور، قدّم الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مدخلا عاما للمؤتمر ذكر فيه أن الإحصائيات المتزايدة أكدت خطورة الهيمنة الرقمية التي تحكم التوجهات والانقسامات السياسية والأيديولوجية، بالإضافة إلى تهديدها للبنية الثقافية والقيمية للمجتمعات في كافة مناطق العالم. فقط لوحظ ارتفاع في اشتراكات الفيديو عبر الإنترنت المدفوعة بنسبة 77٪ تقريباً بشكل سنوي في العالم العربي خلال عام2020، لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين اشتراك في نهاية عام 2020. وقد بلغت الإيرادات الناتجة عن خدمات الفيديو بالاشتراك OTT في منطقة العالم العربي 350 مليون دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 55٪ عن عام 2019.

التحول الرقمي

كما أكد أنّ التحوّل الرقمي حقق الكثير ولكن في الوقت نفسه كانت له تأثيرات جانبية عميقة عانت منها البلدان التي لم تساهم في التغيير واكتفت بجني ثمارها ومكاسبها، مضيفا أنه، أسوة بما أقرّه الاتحاد الأوروبي من حوكمة لنموذج الأعمال الخاصة بعمالقة التكنولوجيا فإنه يتعيّن علينا في المنطقة العربية، العمل على استراتيجية تواجه تلك الهيمنة، ومعالجة المسألة ومناقشتها بوعي كامل، اعتبارًا لكونها ترتبط بجوانب متعددة منها أمن البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) واستخدام سحابات البيانات بالإضافة إلى أمن الشبكات والخطاب الاجتماعي وتكيّف وسائل الإعلام التقليدية.

وقال في هذا الإطار إن اتحاد إذاعات الدول العربية يؤمن أنّ التفكير المشترك سيسمح لنا بتحديد أفضل المسالك للتقليل من التأثيرات الجانبية لهذه “الثورة الرقمية” التي لا مفرّ منها، وكذلك الاستفادة من الفرص التي توفّرها، مضيفا أن الاتحاد بدأ بمواجهة هذه التحديات، حيث نظم يوم 14 ديسمبر 2021 وفي إطار الدورة العادية 41 للجمعية العامة بالرياض ندوة بعنوان ” تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي .

كما واصل الاتحاد بذل جهوده في إطار جامعة الدول العربية وتحديداً مجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تمّ عرض تصوّر دراسة متكامل لوضع استراتيجية عربية مشتركة لمواجهة التحديات التي تطرحها وسائل الإعلام الرقمية العالمية.