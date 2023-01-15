شكرا لقرائتكم المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مجددًا أن منصة أبشر تمكن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات المرور.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” آلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني وتتضمن:

آلية الدخول:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- الضغط على أيقونة خدماتي.

3- اختيار المرور.

4- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

5- اختيار نوع لوحات المركبات.

6- تظهر اللوحات المتاحة، والتي يمكن المزايدة عليها.